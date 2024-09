Greenwood : Le vestiaire de l'OM le met déjà en garde

Jean de Teyssière

C’est le transfert qui a le plus fait parler en France cet été. L’arrivée de Mason Greenwood a créé une vive polémique, lui qui a été accusé par sa compagne de violences conjugales et de tentative de viol. Malgré ces accusations graves, retirées depuis, Mason Greenwood jouit d’une grande popularité à l’OM, y compris dans le vestiaire, même si on ne veut pas encore parler de star.

Les débuts de Mason Greenwood à l’OM, sportivement, sont excellents. L’international anglais a disputé trois matchs en Ligue 1 et a déjà marqué cinq buts, faisant de lui le meilleur buteur du championnat devant Bradley Barcola. L’international anglais est arrivé dans une grande polémique et ses coéquipiers le protègent.

«Je ne veux pas trop en dire sur Mason»

Dans l’émission Rothen s’enflamme, diffusée sur RMC, le nouveau milieu de terrain de l’OM, Pierre-Émile Hojbjerg, a été interrogé sur Mason Greenwood : « Mason montre déjà ses choses avec Marseille. Il a bien fait. Mais c'est important de tenir la puissance, la façon de travailler (sic). Je ne veux pas trop en dire sur Mason, parce qu'il a tellement de qualités. Je veux juste qu'il continue jusqu'à la fin. »

«Parler de star, je n’aime pas trop ça»

« Commencer à parler de star ou de meilleur joueur, je n'aime pas trop ça, réplique ensuite l’ancien milieu de terrain des Tottenham Hotspurs. C'est important de rester sur le travail et qu'il continue, parce qu'on sait tous l'importance qu'il a pour nous. C'est un garçon bien aimé dans le vestiaire. Il faut qu'il continue à bien travailler et à aider l'équipe toutes les semaines. S'il ne marque pas, ce n'est pas grave, mais il doit bien travailler pour l'équipe et faire les choses sérieusement tous les jours. »