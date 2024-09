OM : Avant Mason Greenwood il y en a eu 36 autres…

La rédaction

Également dans le viseur de la Lazio, c’est finalement à l’OM que Mason Greenwood a décidé de poursuivre sa carrière. Recruté contre un montant estimé à 30M€ bonus compris, l’ailier âgé de 22 ans est devenu un des rares joueurs venus d’outre-Manche à évoluer dans le championnat de France.

37 Anglais ont joué en France ces 40 dernières années

En effet, comme indiqué par Opta, seulement 37 joueurs anglais ont joué en Ligue 1 ces 40 dernières années. Avant Mason Greenwood, Joey Barton ou bien Chris Waddle avait joué pour l’OM, tandis que David Beckham était venu finir sa carrière en France, au PSG.

Ils sont actuellement 6 en Ligue 1

Cette saison, six joueurs anglais évoluent en Ligue 1, dont trois à l’OM. Mason Greenwood donc, mais également Jonathan Rowe, lui aussi arrivé cet été, et Emran Soglo. À cette liste s’ajoutent Charlie Cresswell (Toulouse), Ainsley Maitland-Niles (OL) et Angel Gomes (LOSC).