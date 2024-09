OM : Cette recrue va régaler De Zerbi

Amadou Diawara

Pour étoffer son attaque, l'OM de Pablo Longoria a bouclé la signature de Neal Maupay lors du dernier mercato estival, et ce, sous la forme d'un prêt. Interrogé sur son style de jeu, le buteur de 28 ans a laissé clairement entendre qu'il était le joueur parfait pour Roberto De Zerbi.

Lors du dernier mercato estival, l'OM s'est offert les services de Neal Maupay. En effet, Pablo Longoria a trouvé un accord avec Everton pour boucler le prêt de l'attaquant de 28 ans. Alors qu'il n'a joué qu'une quinzaine de minutes avec l'OM, Neal Maupay se sent déjà très bien à Marseille.

«J’ai un peu la même vision du foot que le coach»

« Comment ça se passe depuis mon arrivée ? Ça se passe très bien. C’était une période un peu spéciale avec la trêve internationale, donc on a eu quelques jours de repos après le match de Toulouse. Mais là, ça fait plusieurs jours qu’on s’entraîne. On a un effectif un peu limité forcément, avec les joueurs qui sont avec leur équipe nationale. Mais ça se passe bien, il fait beau, il fait chaud, on travaille dur et on se prépare. Je n’ai pas à me plaindre », a confié Neal Maupay lors d'un entretien accordé à Maritima.

«J’ai le sens du but, j’en ai marqué toute ma vie»

Au cours de la même interview, Neal Maupay s'est également prononcé sur son profil. Et le buteur français a affirmé qu'il correspondait parfaitement à la philosophie de jeu de Roberto De Zerbi. « Mon style de jeu ? Je suis un joueur qui aime jouer avec le ballon. J’ai un peu la même vision du foot que le coach, c’est-à-dire que le foot c’est un jeu de mouvements avec et sans ballon, un jeu technique. J’aime bien décrocher, participer au jeu, faire des une-deux, donner des passes décisives. Mais après dans les 30 derniers mètres, je suis un buteur. J’ai le sens du but, j’en ai marqué toute ma vie, et j’espère en marquer encore plein. C’est bien beau de parler, maintenant il va falloir aller sur le terrain et être bon. Je sens que je suis prêt et que l’équipe est prête. On s’améliore de jour en jour. On a le coach qui nous pousse, nous fait progresser et ça c’est super important », a précisé le nouveau numéro 32 de l'OM.