Mercato - OM : L’entraîneur qui est parti sans prévenir personne !

En l’espace d’une seule saison, Marcelo Bielsa et sa philosophie de jeu avaient conquis tout le monde à l’Olympique de Marseille, y compris Georges Kevin Nkoudou bien que ce dernier n’ait croisé Bielsa que quelques semaines. D’ailleurs, son départ n’avait pas été annoncé à ses joueurs d’après l’attaquant camerounais.

Marcelo Bielsa débarquait à l’Olympique de Marseille au printemps 2014. Son président de l’époque lui offrait un contrat de deux ans à la tête de l’effectif du club phocéen. Cependant, en août 2015, après une seule journée de championnat perdue contre le SM Caen, El Loco annonçait son départ en conférence de presse.

«On a tous été choqués par son départ, il ne nous avait même pas prévenus»

Une annonce qui a surpris tout le monde à l’Olympique de Marseille, à commencer par le vestiaire marseillais. Pour Le Club des 5, Georges-Kevin Nkoudou s’est confié cet été sur le départ de Marcelo Bielsa qui fut tout sauf programmé. « On a tous été choqués par son départ, il ne nous avait même pas prévenus ».

«C'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était un grand malade»

Les quelques semaines qu’il a passé aux côtés de Marcelo Bielsa a cependant permis à l’attaquant camerounais de voir à quel point le technicien argentin est un fin tacticien et manager. « Même si je n'ai connu Marcelo Bielsa qu'un mois et demi, c'est l'entraîneur avec lequel j'ai le plus appris en si peu de temps. (…) Un jour, j'étais en soin pour une douleur à la cheville droite. Il est venu me chercher et m'a demandé si mon pied gauche allait bien. J'ai répondu oui. À partir de là, il m'a dit de venir faire l'entraînement et de réaliser des exercices techniques uniquement avec mon pied gauche. C'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était un grand malade ».