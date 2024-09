Mbappé contre le PSG, une date est annoncée pour régler la guerre

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parti au Real Madrid, Kylian Mbappé n’en a pas vraiment fini avec le PSG. En effet, son départ a été tendu et voilà que le capitaine de l’équipe de France réclame désormais 55M€ au club de la capitale pour des salaires et primes impayés. Pour régler son problème, Mbappé avait alors saisi la commission juridique de la LFP et voilà qu’on y verra plus clair d’ici quelques jours.

C’est sous fond de tension que Kylian Mbappé a quitté le PSG il y a quelques semaines. En effet, le désormais joueur du Real Madrid n’aurait pas été payé pendant plusieurs et différentes primes ne lui auraient pas été versées. Alors que le club de la capitale pensait avoir un accord avec Mbappé pour s’y retrouver financièrement suite à son départ, celui qui a rejoint les Merengue ne le voit donc pas du même oeil. Cela l’a notamment poussé à saisir la commission juridique de la LFP pour réclamer 55M€ au PSG.

Rendez-vous le 11 septembre

Une réponse pourrait tomber très prochainement à propos de ce conflit financier entre le PSG et Kylian Mbappé. En effet, ce mardi, L’Equipe fait savoir que les deux camps auraient rendez-vous le 11 septembre prochain devant la commission juridique de la LFP. A voir maintenant ce qu’il adviendra de cette réclamation de 55M€ de la part de Mbappé…

« J’espère vraiment que le contrat qu’on a signé il y a deux ans sera respecté »

Mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari s’était exprimée sur ce conflit avec le PSG en juillet dernier. Pour Le Parisien, elle avait alors assuré : « Parfois, dans les séparations, il faut décider qui prend la télé, qui garde les meubles ou la voiture… On en est là. J’espère que tout cela ne viendra pas ternir tout ce qu’on a vécu, qu’on ne restera pas sur ça. Je veux retenir le positif du PSG. (…) Terminer devant les tribunaux ? Si on n’a pas le choix, oui, forcément. Maintenant, j’espère vraiment que le contrat qu’on a signé il y a deux ans sera respecté. Qu’on arrête de dire Kylian a dit, n’a pas dit, a fait ça, n’a pas fait ci… ».