PSG - Real Madrid : Surprise, Mbappé s’est métamorphosé ?

Le mercato a fermé ses portes ce vendredi soir dans les grands championnats européens, et le Real Madrid a sans doute bouclé le plus joli coup de l’été avec la signature de Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France a estimé qu’il était temps pour lui de quitter le PSG après sept ans passés chez les Rouge-et-Bleu. Mbappé a alors profité de la fin de son contrat pour signer librement au Real Madrid. Et depuis son transfert, le champion du monde 2018 semble être un homme différent.

Mbappé a radicalement changé au Real Madrid ?

Comme le rapporte Relevo, Kylian Mbappé a l’air de s’être métamorphosé depuis qu’il a signé au Real Madrid. La star de 25 ans se montre comme un modèle d’exemplarité dans le vestiaire. L’ancien du PSG serait aussi très accessible, professionnel, engagé et considérerait chacun de ses coéquipiers sur le même pied d’égalité. Les Merengue s’avouent d’ailleurs assez bluffés par de tels changements au vu de son comportement jugé parfois hautain au PSG, où il était à la tête du projet.

Ses galères sont enfin terminées ?

Kylian Mbappé a visiblement débarqué au Real Madrid avec l’envie de bien faire. L’international français estime plus important de bien s’intégrer dans sa nouvelle équipe plutôt que de briller sur le plan personnel. Il semblerait d’ailleurs que cela soit la solution à ses galères. À force de persévérer, Kylian Mbappé commence petit à petit à prendre ses marques dans le onze de Carlo Ancelotti, comme le prouve son doublé contre Las Palmas ce dimanche. Reste maintenant à voir si cela lui donnera suffisamment confiance pour qu’il retrouve enfin son véritable niveau.