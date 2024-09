Mercato - RC Lens : Son transfert tombe à l’eau, le calvaire continue

Arnaud De Kanel

Libre après la fin de son contrat avec Manchester United, Raphaël Varane aurait pu effectuer son retour au RC Lens qui a dû y renoncer pour des raisons économiques. Ainsi, le champion du monde 2018 a opté pour l'ambitieux projet de Côme. Mais son aventure en Italie vire déjà au fiasco.

Raphaël Varane n'a jamais caché son envie de finir sa carrière au RC Lens. A 31 ans, le défenseur central approche justement de ce moment fatidique et la rumeur d'un retour dans l'Artois a pris de l'épaisseur en début d'été puisqu'il était libre de s'engager avec le club de son choix. Or, Varane a fait le choix de signer à Côme, faisant tomber à l'eau son transfert au RC Lens.

Varane signe à Côme

« Je suis très heureux à propos de ce nouveau projet. Je suis impatient de débuter et de rencontrer l'équipe et mes coéquipiers. Tout d'abord, j'étais curieux de savoir quel était le projet, puis j'ai immédiatement vu que c'était spécial et différent de ce que m'on offrait ailleurs, donc je voulais en savoir plus. Plus j'en apprenais, plus ça devenait intéressant. Ce projet est passé en haut de la liste et nous avons travaillé pour boucler le deal. Je suis très heureux », avait alors indiqué Raphaël Varane aux médias de son nouveau club. Le Français se faisait un plaisir de découvrir la Serie A mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Des débuts cauchemardesques

Le 11 août dernier, Raphaël Varane faisait ses grands débuts en compétition officielle avec Côme en Coupe d'Italie face à la Sampdoria. Titularisé, il a été contraint de céder sa place en raison d'une blessure au genou. Depuis, il n'a plus refoulé les terrains. Pire encore, il n'a pas été inscrit sur la liste de son nouveau club pour disputer la Serie A. Une rupture de contrat avait même envisagée mais La Gazzetta dello Sport a mis fin à cette rumeur dans ses colonnes ce mardi. Quoiqu'il en soit, le calvaire continue pour Raphaël Varane, de plus en plus lâché par son corps...