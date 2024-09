Mercato : Le RC Lens a menti pour ce transfert ?

Axel Cornic

La fin du mercato lensois a été marqué par l’échec du transfert de Kevin Danso à l’AS Roma après la visite médicale, a cause de supposés problèmes cardiaques. Le défenseur central a donc fait son retour au RC Lens, qui a de son côté publiquement affiché son incompréhension et qui pourrait même aller plus loin, en portant réclamation à la FIFA afin de réclamer des indemnités.

Ce sont des choses qui arrivent souvent dans le mercato. Parmi les candidats au départ cet été, Kevin Danso pensait pouvoir poursuivre sa carrière en Serie A, sous les couleurs de l’AS Roma. Il n’a finalement pas quitté le RC Lens, à cause de problèmes décelés lors de sa visite médicale.

« Un joueur minutieusement suivi qui enchaîne les saisons à plus de 30 matchs sur les terrains français comme internationaux »

Cette décision n’a pas du tout plu au club lensois, qui a publié un communiqué pour contester les arguments des Romains. « Le club s’interroge sur les raisons profondes de la non-validation de ce mouvement pour un joueur minutieusement suivi qui enchaîne les saisons à plus de 30 matchs sur les terrains français comme internationaux » a annoncé le RC Lens, qui serait même prêt à aller plus loin en faisant appel à la FIFA.

Des « examens approfondis » pour Kevin Danso

Pourtant, il semble bel et bien y avoir quelques problèmes avec Kevin Danso ! La Fédération autrichienne de football a en effet annoncé que le défenseur n’a pas été appelé par Ralf Rangnick pour les prochains matchs de la sélection, car il va passer des « examens approfondis » avec le RC Lens. Pour rappel, il n’a également pas participé à la dernière journée de Ligue 1 car il passait déjà une batterie de tests pour éclaircir la situation autour de ses supposés problèmes cardiaques.