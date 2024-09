RC Lens : Deux transferts ont capoté !

Arnaud De Kanel

Le mercato estival a fermé ses portes vendredi et il s'est fini sur une mauvaise note pour le RC Lens avec le transfert avorté de Kevin Danso, deuxième transfert raté de l'été après celui de Neil El Aynaoui à l'AS Monaco, également pour des raisons médicales. Un fait rarissime.

Le RC Lens a vécu un été très particulier marqué par deux transferts avortés. En effet, alors qu'ils devaient rejoindre respectivement l'AS Monaco et l'AS Roma, Neil El Aynaoui et Kevin Danso ont été recalés à la visite médicale. Et à chaque fois, les Sang et Or ont eu l'impression d'avoir été victimes d'un coup monté.

Le transfert raté d'El Aynaoui pose question

Pour ce qui est de Neil El Aynaoui, un problème au genou avait été décelé par l'équipe médicale de l'AS Monaco. A son retour à Lens, un diagnostic beaucoup moins lourd avait été annoncé et immédiatement, cela a mis la puce à l'oreille des dirigeants. En effet, Monaco a sans doute trouvé un prétexte pour s'orienter sur Lamine Camara, une piste moins onéreuse et bouclée peu de temps après l'échec du transfert du Marocain.

Celui de Danso n'est pas digéré

Enfin, pour Kevin Danso, l'AS Roma met en avant un problème cardiaque. Tout aussi étrange puisque la sélection autrichienne et le RC Lens n'ont jamais remarqué d'anomalie à propos du défenseur. Encore plus étrange, les 25M€ initialement prévus pour le recrutement de Danso ont été immédiatement dépensés par l'AS Roma pour recruter Manu Koné. avant de s'orienter sur Mario Hermoso, libre, pour renforcer sa charnière. Cette fois-ci, le RC Lens compte aller plus loin et pourrait porter réclamation à la FIFA afin de réclamer des indemnités. Deux fois dans le même mercato, les Sang et Or en ont eu assez d'autant plus qu'on peut supposer qu'avec la présence de Danso face au Pana, le résultat aurait pu être différent...