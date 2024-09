Ça part au clash avec l’entraîneur du RC Lens, il lâche sa réponse

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Les esprits se sont légèrement échauffés ce dimanche lors de la rencontre opposant l’AS Monaco et le RC Lens. Au cours de la seconde période, Will Still a reproché à son homologue Adi Hütter de parler à ses joueurs. Interrogé à ce sujet après la rencontre, le technicien allemand a dédramatiser la situation.

Pas de vainqueur ce dimanche entre l'AS Monaco et le RC Lens (1-1), pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Les Sang et Or pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score par l’intermédiaire de Rémy Labeau Lascary, avant que son but ne soit refusé pour une main. Une décision litigieuse selon Will Still et ce sont finalement les Monégasques qui ont pris l’avantage par l'intermédiaire de Denis Zakaria, avant l’égalisation de Przemysław Frankowski sur penalty dans le temps additionnel.

« C’est le genre de choses qui arrivent dans le football »

La rencontre entre le RC Lens et l’AS Monaco a parfois été tendue, à l’image de cette séquence entre Will Still et Adi Hütter lors de la seconde période. Reprochant au technicien allemand de parler à ses joueurs, l’entraîneur des Sang et Or lui a alors lancé : « Ferme-là ! Ne parle pas à mes joueurs, parle aux tiens. » Interrogé à ce sujet au micro de DAZN, Adi Hütter a tenu à mettre un terme à tout début de polémique. « C’est le coach de Lens, je suis celui de Monaco. C’est un jeune coach. Il a un peu d’expérience… À la fin, ce sont les émotions, le football. C’est le genre de choses qui arrivent dans le football », a-t-il déclaré.

« Jouer sur une pelouse comme ça en Ligue 1, c'est inacceptable »

Cette rencontre a tout de même été entachée par une pelouse difficilement praticable, ce qui n’a pas du tout plus à Will Still : « Je remercie le terrain, parce que je pense que jouer sur une pelouse comme ça en Ligue 1, c'est inacceptable », a déclaré l’entraîneur du RC Lens en conférence de presse. « Le terrain, c'est compliqué, pour le bien de la Ligue 1 et du spectacle que tout le monde a envie de voir, je trouve ça dommage. »