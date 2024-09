Polémique au RC Lens, il lâche ses vérités

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après sa défaite face au Panathinaïkos jeudi en barrage de la Ligue Europa Conférence, le RC Lens a réagi par un match nul obtenu ce dimanche sur la pelouse de l’AS Monaco (1-1). Une rencontre marquée par le but refusé à Rémy Labeau Lascary pour une main litigieuse. Une décision expliquée par l’arbitre de ce match, Willy Delajod.

« Je sais que si je pose des questions, si je dis quoi que ce soit, je vais être... Les gens vont se mettre en colère, surtout Hugo qui est là (responsable de la communication, ndlr). » Après le match nul entre le RC Lens et l’AS Monaco ce dimanche (1-1), Will Still est revenu en conférence de presse sur le but refusé à Rémy Labeau Lascary. Ce dernier a été sanctionné d’une main après avoir ouvert le score à la 79e minute de jeu. « Les arbitres prennent leurs décisions, on fait avec. Je ne serai pas toujours d'accord mais on s'adapte, ça fait parti du foot. »

Les explications de Delajod après le but refusé à Labeau Lascary

L’arbitre de la rencontre, Willy Delajod, s’est justement arrêté au micro de DAZN pour expliquer sa décision : « Sur cette situation, l'attaquant, quand il rentre dans la surface, touche le ballon de la main et dans l'immédiateté - c'est vraiment le mot à retenir l'immédiateté - il marque. Les lois du jeu stipulent très clairement que quand le buteur touche le ballon de la main et marque dans l'immédiateté, le but doit être refusé. »

« Dans ce genre de cas, la position de la main ne compte pas »

« Dans ce genre de situations, c'est une main accidentelle et donc pas sanctionnable au regard de la position, le joueur est en train de se rééquilibrer, la main est dans une position tout à fait classique. Néanmoins dans ce genre de cas, la position de la main ne compte pas. A partir du moment où le contact existe et où le joueur marque dans l'immédiateté, on se doit de refuser le but », a ajouté Willy Delajod.