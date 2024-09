Mercato : Le RC Lens veut boucler un ultime transfert !

Arnaud De Kanel

A l'instar de l'OM qui n'a toujours pas réussi à se débarrasser de tous ses indésirables, le RC Lens garde l'espoir de boucler un dernier transfert malgré la fermeture du mercato en France. En effet, les Sang et Or veulent se séparer d'Angelo Fulgini et ils attendent une offre d'un club évoluant dans un championnat où le marché des transferts est encore ouvert...

Le mercato a fermé ses portes en France, en Angleterre ou encore en Espagne mais il reste ouvert dans certains pays. Des clubs de Ligue 1 veulent en profiter afin de refourguer les joueurs qui n'entrent plus dans leur projet. C'est notamment le cas de l'OM, mais aussi du RC Lens.

Fulgini plus que jamais sur le départ

Les Sang et Or se sont renforcés cet été et cela ne fait pas les affaires d'Angelo Fulgini. L'ancien joueur d'Angers n'a d'ailleurs pas été convoqué par Will Still pour la rencontre face à Monaco puisque le Belge peut s'appuyer sur Anass Zaroury et David Pereira Da Costa. Un moyen également de faire comprendre à Fulgini qu'il doit partir.

Le RC Lens attend une offre

D'après les informations de Foot Mercato, le RC Lens a l'intention de se séparer d'Angelo Fulgini dans les jours à venir. Si les Sang et Or n'ont pour le moment reçu aucune offre, ils ne désespèrent pas et comptent sur la Turquie, la Belgique, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Pays-Bas et le Portugal pour boucler l'ultime transfert de l'été.