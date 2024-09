RC Lens : Ça chauffe à cause du mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fortement remontés contre l'AS Rome après le transfert avorté de Kevin Danso qui n'a pas validé sa visite médicale avec l'AS Rome sans raison valable, le RC Lens ainsi que le défenseur central autrichien ont tour à tour affiché leur agacement. Un feuilleton qui n'a pas manqué de créer des tensions alors que tout semblait acté pour son transfert...

Mais que s'est-il vraiment passé pour que Kevin Danso (25 ans), le robuste défenseur central du RC Lens, ne fasse capoter son transfert pour l'AS Rome à la dernière minute ? Un accord sur les bases d'un prêt assorti d'une option d'achat de 26M€ avait été trouvé entre l'ensemble des parties, mais le club italien a finalement tout annulé suite à la visite médicale passée par Danso. Et le RC Lens a été le premier à dégainer un communiqué piquant envers l'AS Rome...

La colère du RC Lens

« En étroits pourparlers avec l’AS Rome après un accord total trouvé avec le Racing, Kevin Danso ne rejoindra pas le club de la Louve. La longue interprétation d’un examen médical est à l’origine de ce transfert avorté. Le club s’interroge sur les raisons profondes de la non-validation de ce mouvement pour un joueur minutieusement suivi qui enchaîne les saisons à plus de 30 matchs sur les terrains français comme internationaux », a lâché le RC Lens via un communiqué officiel publié dans la nuit de mercredi à jeudi, juste après que Kevin Danso n'ait été finalement recalé par l'AS Rome.

« Très irritant pour mon entourage et moi-même »

Vendredi, ce fut au tour du défenseur central du RC Lens de sortir du silence via une story sur son compte Instagram. Et là encore, le ton est offensif envers l'écurie italienne : « Je suis déçu et très contrarié par le déroulement de ces derniers jours et l'échec du transfert à l'AS Roma. Je suis avant tout très étonné de la raison supposée de l'annulation du transfert. Tant les médecins de l'ÖFB (fédération autrichienne) que le service médical du RC Lens m'ont suivi de près ces dernières années et m'ont régulièrement examiné. J'ai été contrôlé de manière approfondie lors de ma préparation de début de saison à Lens. Aucune anomalie n'a été constatée. C'est pourquoi les interprétations de la visite médicale à Rome sont très irritantes pour mon entourage et moi-même », lâche Kevin Danso. Ambiance...