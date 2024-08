Officiel : Le PSG annonce un nouveau départ… à 0€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato reste encore ouvert dans certains pays et c’est notamment le cas au Portugal. C’est ainsi que ce samedi, Braga a annoncé le transfert d’Ismaël Gharbi en provenance du PSG. Pas dans les plans de Luis Enrique, le jeune attaquant file au Portugal. Et alors qu’on annonçait un transfert à 5M€ pour Gharbi, on en est loin.

De retour au PSG après un prêt en Suisse, Ismaël Gharbi n’aura donc fait qu’un bref passage durant l’été. En effet, le joueur de 20 ans a rejoint le Portugal pour poursuivre sa carrière. Ce samedi, le PSG a officialisé le transfert de Gharbi à Braga : « Le milieu offensif formé au Paris Saint-Germain, Ismaël Gharbi, rejoint le SC Braga dans le cadre d’un transfert définitif ».

Un transfert à 0€

De son côté, Braga a également officialisé l’arrivée d’Ismaël Gharbi, tout en dévoilant les détails financiers de l’opération avec le PSG. Si le montant de 5M€ était évoqué par certains médias, ce n’est pas le cas. Le club portugais fait savoir qu’il n’a rien déboursé pour faire signer Gharbi, mais il est à noter que le PSG garde 50% d’une future vente.

35M€ pour la clause libératoire

C’est donc fini le PSG pour Gharbi, qui a paraphé un contrat jusqu’en 2029 avec le club portugais de Braga. A noter que pour le joueur de 20 ans, sa clause libératoire sera désormais de 35M€. Paris pourrait alors récupérer 17,5M€ si celle-ci est levée.