Mercato : Recalé par le PSG, il se fait exclure !

Cet été, le nom de Victor Osimhen est revenu avec insistance du côté du PSG. Mais comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’attaquant de Naples n’a jamais été une option sérieuse pour les dirigeants parisiens sur ce mercato estival. Si le Nigérian souhaitait activement signer à Paris, ce dernier vient d’être exclu de l’équipe première napolitaine.

Le mercato estival a livré toutes ses promesses. Du côté du PSG, alors que l’objectif était de se renforcer à plusieurs postes par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs, quatre nouvelles recrues sont arrivées, avec Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho, et Désiré Doué. En revanche, aucun avant-centre n’a été recruté cet été, alors que le nom de Victor Osimhen est pourtant revenu avec insistance.

Le PSG n’a pas recruté Victor Osimhen

Mais comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 21 juillet dernier, l’attaquant de Naples n’a jamais été vraiment envisagé par les dirigeants du PSG au cours de ce mercato. Comme le souligne l’Equipe ce samedi, la blessure de Gonçalo Ramos face au Havre le 16 août a certes posé quelques interrogations au poste de numéro 9, mais Luis Enrique a décidé de faire confiance à l’effectif actuel.

Le Nigérian exclu de l’équipe première à Naples

Pour Victor Osimhen en revanche, c’est la douche froide. L’attaquant de 25 ans souhaitait absolument rejoindre le PSG malgré des convoitises de Chelsea et de l’Arabie Saoudite. D’ailleurs, Naples, qui entre temps, a recruté Romelu Lukaku, ne compte plus du tout sur le Nigérian. Comme le rapporte le journaliste Fabrizio Romano, la relation entre Osimhen et le club italien est complètement cassée. Ce dernier a d’ailleurs été exclu de l’équipe première, et ne devrait pas disputer la moindre rencontre avec Naples cette saison...