En direct, Luis Enrique fait le bilan du mercato du PSG

C’est donc ce vendredi soir que le mercato estival a refermé ses portes. Aucune surprise de dernière minute au PSG, qui termine donc avec 4 recrues au compteur. Luis Enrique a ainsi pu compter sur les arrivées de Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. De quoi satisfaire l’entraîneur du PSG ? La réponse est visiblement oui.

Avec le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, on s’attendait à un mercato XXL au PSG dans le sens des arrivées. Au final, ce sont seulement 4 nouveaux joueurs qui ont rejoint le club de la capitale et aucune star n’a finalement été recrutée pour tenter de faire oublier le Français. Parmi les nouveaux joueurs du PSG, on retrouve Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho ainsi que Désiré Doué. Un recrutement ciblé de la part de Paris qui fait le bonheur de Luis Enrique.

« Nous avons fait un très bon mercato »

En conférence de presse ce samedi au lendemain de la clôture du marché des transferts, Luis Enrique a fait le bilan du mercato. L’entraîneur du PSG a alors fait savoir : « En premier lieu, je pense que nous avons fait un très bon mercato. Nous nous sommes améliorés à chaque ligne. Je suis plus que satisfait du mercato que nous avons fait. Nous savions que ce serait un mercato difficile, on l’a toujours dit. C’était pareil pour toutes les équipes. Nous avions déjà une équipe très bonne car la saison dernière on s’est bien renforcé, maintenant, on cherche à développer ce projet et aller vers l’avant. Je suis très content du mercato ».

« Aucun joueur n’a été signé que je ne voulais pas »

A propos du mercato du PSG, Luis Enrique a également pu confier : « Depuis que je suis arrivé au PSG, j’ai eu une influence sur les décisions, sur les transferts. Ça serait ridicule qu’un club ne prenne pas en compte l’avis d’un entraîneur. Aucun joueur ne que j’aime pas n’a été signé. Mais depuis que je suis arrivé ici, j’ai la chance qu’avec Luis Campos et le président, nous avons une bonne entente. Aucun joueur n’a été signé que je ne voulais pas ».