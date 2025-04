Di Meco, la rupture annoncée sur RMC !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pointé du doigté pour son niveau insuffisant du moment et son manque cruel d’implication avec l’OM, Mason Greenwood semble en rupture avec Roberto De Zerbi. Eric Di Meco a pris la parole à ce sujet sur RMC Sport, et assure qu’à l’époque où il jouait à l’OM, il n’hésitait pas à dézinguer les éléments tels que Greenwood dans le vestiaire.

Mason Greenwood est-il en train de perdre la confiance des dirigeants de l’OM, de son entraîneur ainsi que des supporters ? L’attaquant anglais, qui avait coûté pas moins de 30M€ l’été dernier au moment de son transfert (plus un pourcentage à la revente), est actuellement dans le dur et n’arrive plus à retrouver son niveau de début de saison. Il est même de plus en plus question d’une rupture en interne avec l’OM…

Di Meco se lâche sur le cas Greenwood

Interrogé sur RMC Sport, l’ancien défenseur emblématique de l’OM Eric Di Meco a expliqué le sort qui était réservé à l’époque aux éléments nonchalants tels que Mason Greenwood : « Des mecs comme ça il n’y en avait pas beaucoup à l’époque, mais les quelques-uns qu’il y avait, ça durait quelques mois. Parce qu’à l’entrainement c’était un champ de mines ! », assure Di Meco, qui annonce ensuite une rupture probable entre Greenwood et l’OM.

« Un bran*eur »

« Dès qu’ils touchaient le ballon, ils prenaient des coups par tout le monde parce que le mec c’était un branleur. Tu ne peux pas vivre dans un vestiaire avec un mec qui n’est pas investi, alors que tu as un objectif important », assure Eric Di Meco. Voilà qui est clair.