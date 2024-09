OM : Greenwood annonce du lourd après son transfert

Arnaud De Kanel

Mason Greenwood est inarrêtable. Après avoir inscrit trois buts lors des deux premières rencontres de Ligue 1, l'attaquant anglais arrivé cet été à l'OM en provenance de Manchester United porte désormais son compteur à 5 unités suite à son doublé face à Toulouse. Il se montre optimiste pour sa nouvelle équipe.

Encore porté par Mason Greenwood, auteur d'un doublé, l'OM a disposé de Toulouse et caracole en tête de la Ligue 1 en attendant les résultats du PSG, du LOSC, du RC Lens et de l'AS Monaco. L'attaquant anglais prend de son côté la tête du classement des buteurs, devançant Bradley Barcola.

«C’est super jusqu’ici»

Arrivé de Manchester United cet été, Mason Greenwood marche sur la Ligue 1 depuis ses débuts dans le championnat français. Son bilan statistiques est exceptionnel et il témoigne de sa bonne intégration au sein du groupe olympien qu'il a tenu à chaleureusement remercier. L'attaquant anglais estime que l'OM va gagner de nombreux matchs cette saison.

«On va gagner encore d’autres matchs»

« J’ai très bien joué ces derniers temps et c’est grâce à mes coéquipiers. Ils me mettent dans de très bonnes conditions pour marquer. Je dois les remercier car sans eux, je n’y arriverai pas. Tout le monde était bien, le coach, les supporters. C’est super jusqu’ici. On a tous confiance en notre coach et avec cette manière de faire, on va gagner encore d’autres matchs », a déclaré Mason Greenwood au micro de DAZN. La conurrence est prévenue.