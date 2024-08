Le président de la LFP, Vincent Labrune attaqué à Lens

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est candidat à sa propre succession à la tête de la LFP, Vincent Labrune est de plus en plus contesté, notamment après le dossier de l’attribution des droits TV du championnat de France. À l’occasion de la réception de Brest dimanche, les supporters du RC Lens ont déployé des banderoles virulentes à son encontre.

Après sa victoire à Angers lors de la première journée (0-1), le RC Lens a enchaîné lors de la seconde dimanche. Les Sang et Or se sont imposés à l’occasion de la réception de Brest (2-0), eux qui étaient déjà sortis vainqueurs jeudi contre le Panathinaïkos en barrages de Ligue Europa Conférence (2-1).

« Votre amateurisme tue le foot français »

Un début de saison qui doit ravir les supporters du RC Lens, mais ces derniers avaient tout de même des messages à faire passer. C’est Vincent Labrune qui a été la cible de banderoles déployées à Bollaert. « Négociations droits TV : votre amateurisme tue le foot français », a-t-on pu lire.

« Le con, la burne et le truand »

En campagne pour briguer un deuxième mandat, le président de la LFP est tenu pour responsable du dossier de l’attribution des droits TV et est de plus en plus contesté. Dans les tribunes du stade du RC Lens, on a également pu lire à l’encontre de Vincent Labrune : « Le con, la burne et le truand : 3 noms pour un seul président ».