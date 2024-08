Mercato : Le RC Lens se lâche sur ses deux derniers transferts

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Deuxième match de Ligue 1 et deuxième victoire pour le RC Lens. Ce dimanche, les Sang et Or ont enchainé en s’imposant face à Brest (2-0). Une rencontre lors de laquelle on a pu voir en action les deux dernières recrues lensoises : Martin Satriano et Anass Zaroury. Entraîneur du RC Lens, Will Still a d’ailleurs eu un moment sur la grandes premières de ses deux nouveaux joueurs à l’issue du match.

Recruté en provenance de Burnley, Anass Zaroury n’aura pas mis longtemps avant de se mettre en évidence sous ses nouvelles couleurs. Titularisé par Will Still en numéro 10 pour le match du RC Lens face à Brest, l’international marocain a délivré une passe décisive. Première réussie donc pour Zaroury, mais aussi pour Martin Satriano. Arrivé il y a seulement quelques jours, l’attaquant uruguayen, prêté par l’Inter Milan, a lui aussi disputé ses première minutes avec le RC Lens lors de cette victoire face à Brest.

« Il est rempli de qualité »

A l’issue de la rencontre, rapporté par lensois.com, Will Still s’est confié sur Anass Zaroury. L’entraîneur du RC Lens a alors lâché : « On recrute un joueur, c’est pour le faire jouer. Il est rempli de qualité. Chapeau à lui car s’intégrer à une équipe si vite ce n’est pas toujours facile. Ça prouve la maturité du groupe, la qualité qu’il y a dedans mais aussi celle du joueur ». Et en ce qui concerne son choix de l’aligner comme numéro 10, Still a répondu : « Parce qu’il est capable de faire une passé décisive comme celle d’aujourd’hui, parce qu’il est capable de créer des choses intéressantes. Il a certaine verticalité dans son jeu, une prise de profondeur quand l’un des 2 attaquants vient dans le décrochage. Il est très vif sur les premiers mètres. C’est ce qui est demandé dans cette position de n°10 ».

« On a vu qu’il a une énergie et un pressing qui vont beaucoup nous aider »

Will Still a également parlé des débuts de Martin Satriano. « On a vu qu’il a une énergie et un pressing qui vont beaucoup nous aider. Il est capable de se procurer des occasions avec ses petites prises de profondeur et son sens du but. On voulait ajouter de la qualité, c’est fait avec Anass et Martin », a confié l’entraîneur du RC Lens.