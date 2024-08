Mercato : «C’est scandaleux», l’OM se fait détruire en direct

Arnaud De Kanel

Avec l'arrivée de Roberto De Zerbi, l'OM cherche à se séparer de plusieurs joueurs. Le club phocéen a même mis en place un loft dans lequel on peut retrouver Chancel Mbemba, Jordan Veretout et Samuel Gigot. Plusieurs voix se sont élevées ces derniers jours pour dénoncer cette pratique. Ce dimanche, c'est Pascal Dupraz qui a pris la parole sur le sujet.

Le mercato estival fait des dégâts du côté de l'OM. A l'instar de nombreux clubs de Ligue 1, la formation phocéen a instauré un loft afin de mettre à l'écart du groupe professionnel les joueurs jugés indésirables. Or, cette pratique n'est pas du goût de tout le monde. Ce dimanche, Pascal Dupraz a haussé le ton en direct sur les ondes de RMC.

«Je trouve ça scandaleux»

« Je me suis toujours battu pour qu'il n'y ait pas de loft partout où je suis passé. Je considère qu'à partir du moment où un club a suivi et recruté des joueurs, il a l'obligation de respecter le contrat en tous points. Et donner le même entraînement à quelque joueur que ce soit, ça fait partie des règles que l'on doit observer. Les joueurs s’entrainent à part, à des horaires différents, souvent par des adjoints et avec l'équipe réserve, comme c'est le cas notamment à Marseille. Je trouve ça scandaleux. Sous prétexte que le joueur ne plaît pas au nouvel entraîneur, voilà pas qu'on devrait le mettre de côté », a déclaré l'ancien entraineur de l'ASSE dans l'émission Les Grandes Gueules du Sport, avant de poursuivre.

«Les lofts, c'est le cancer du football professionnel»

« Quand vous avez 35 joueurs, avec les staffs que nous avons aujourd'hui, on peut très bien se débrouiller pour faire en sorte qu'ils s'entraînent tous aux mêmes horaires et bénéficient des mêmes conditions. Vous pensez un seul instant qu'un joueur qu'on décrète comme transférable, qui doit donc quitter le club, va se précipiter de partir si on le traite de cette manière là ? Non, ce n'est pas un moyen de pression. Un contrat est fait pour être respecté. Les lofts, c'est le cancer du football professionnel », a pesté Pascal Dupraz.