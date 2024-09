«Inacceptable», l’entraîneur du RC Lens pousse un gros coup de gueule

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En déplacement sur le terrain de l’AS Monaco ce dimanche, le RC Lens a réussi à ramener le point du match nul. Après la rencontre, Will Still a fustigé l’état de la pelouse du Stade Louis-II, à l’origine de la blessure d’Anass Zaroury. L’entraîneur des Sang et Or considère cela comme inacceptable pour la Ligue 1.

Malgré le but refusé à Rémy Labeau Lascary pour une main litigieuse, le RC Lens a tout de même réussi à ramener un point de son déplacement à Monaco ce dimanche (1-1), pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Après l’ouverture du score de Denis Zakaria, les Sang et Or ont égalisé dans le temps additionnel grâce à un penalty transformé par Przemysław Frankowski.

Mercato : Le RC Lens veut boucler un ultime transfert ! https://t.co/JX4ow0H2LQ pic.twitter.com/gHoeZu1a7L — le10sport (@le10sport) September 1, 2024

« Jouer sur une pelouse comme ça en Ligue 1, c'est inacceptable »

Les acteurs de cette rencontre n’ont en revanche pas été aidés par l’état de la pelouse de l’AS Monaco. « Je remercie le terrain, parce que je pense que jouer sur une pelouse comme ça en Ligue 1, c'est inacceptable », a déclaré Will Still en conférence de presse. « Le terrain, c'est compliqué, pour le bien de la Ligue 1 et du spectacle que tout le monde a envie de voir, je trouve ça dommage. »

Zarouzy blessé à cause de la pelouse

Une pelouse en mauvais état qui serait la raison de la blessure d’Anass Zaroury selon Will Still : « Anass (Zazoury) s'est tordu la cheville en posant le pied au sol, il a, à mon avis, une belle entorse. Les jours qui suivront nous donneront plus de détails et je laisse ça au staff médical. » L’entraîneur du RC Lens a même regretté l’état de la pelouse pour l’AS Monaco. « J'aurais bien aimé voir Monaco jouer (leur jeu, leurs idées), je pense que leur coach aussi, mais sincèrement aujourd'hui, c'était impossible. » Une pelouse qui va en revanche très bientôt être changée, comme l’a fait savoir Thiago Scuro, directeur général du club de la Principauté.