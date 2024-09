Mercato - ASSE : Il annonce du changement après sa signature

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’âge de 11 ans, Aïmen Moueffek a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2028 avec l’ASSE. Une preuve de confiance de la part du club et qui donne plus de responsabilités au milieu de terrain âgé de 23 ans. Ce dernier estime qu’il doit désormais s’imposer comme un cadre, comme il l’a confié en conférence de presse.

Après avoir obtenu sa première victoire de la saison la semaine dernière face au LOSC (1-0), l’ASSE se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice vendredi soir, pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. Le succès contre les Dogues a « fait du bien » aux Verts, comme l’a confié Aïmen Moueffek ce jeudi en conférence de presse, lui qui s’attend à « un gros match » face aux Aiglons.

« Lorsqu’on est soudés on peut aller chercher n’importe quel adversaire »

« Il faut rester concentrés car on a montré que lorsqu’on est soudés on peut aller chercher n’importe quel adversaire », a ajouté Aïmen Moueffek. Le milieu de terrain âgé de 23 ans a prolongé son contrat jusqu’en juin 2028 avec l'ASSE cet été. Une marque de confiance de la part du club qui doit le pousser à prendre plus de responsabilités, lui qui souhaite aider à l’intégration des jeunes et devenir un cadre du vestiaire.

« Je dois prendre ce rôle de cadre »

« J’ai commencé très tôt dans le groupe professionnel. Aujourd’hui, ça fait plusieurs années que je suis là. Maintenant, dans le groupe, à leur tour il y a pas mal de jeunes qui intègrent petit à petit le groupe. Donc voilà, j’ai une sorte de petite forme de responsabilité envers eux, envers le club, parce que voilà, je viens de prolonger aussi mon contrat, donc c’est une forme de confiance du club envers moi. J’ai des responsabilités moi aussi, et je dois prendre ce rôle de cadre », a déclaré Aïmen Moueffek.