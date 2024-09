Mercato : Le PSG se rate avec une phénomène !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a étudié de nombreux profils au niveau de son mercato. Paris recherchait notamment un ailier, et avait ciblé Michael Olise, qui s’est finalement engagé en faveur du Bayern Munich. Devenu international Français, le joueur de 22 ans s’est bien intégré en Allemagne, et fait le bonheur de Vincent Kompany ainsi que de son staff.

Le mercato estival du PSG aura été ponctué de hauts et de bas. Cet été, quatre nouveaux joueurs sont arrivés à Paris, avec Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho, et Désiré Doué. Des recrues très jeunes et pleines de potentielles donc… Cependant, les dirigeants parisiens ont également essuyé plusieurs échecs.

Le PSG évite un piège, ce crack jubile ! https://t.co/yynowfT80v pic.twitter.com/PnZMUaIa56 — le10sport (@le10sport) September 19, 2024

Le PSG suivait Michael Olise

C’est le cas dans le dossier menant à Michael Olise. Après avoir explosé en seconde partie de saison dernière sous les couleurs de Crystal Palace, l’ailier de 22 ans a logiquement été convoité par de nombreuses équipes jouant la Ligue des Champions. Intéressé, le PSG n’est donc jamais allé plus loin dans les discussions avec le joueur, qui a fini par s’engager en faveur du Bayern Munich contre 53M€.

Le Bayern Munich est ravi du Français

D’après les dernières indiscrétions de Fabrizio Romano, le staff du Bayern Munich est extrêmement satisfait des premiers pas du phénomène Michael Olise. Devenu international Français, le joueur d’origine anglaise régale, lui qui vient d’inscrire un doublé contre le Dinamo Zagreb en Ligue des Champions. Le journaliste précise sur X que Vincent Kompany et tout les membres du club bavarois voit en lui un énorme potentiel.