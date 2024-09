PSG : Une star fait craquer Luis Enrique !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, Ousmane Dembélé a eu une occasion en or d'ouvrir le score face à Gérone. Alors qu'il était seul face au gardien adverse, le numéro 10 du PSG a trop tergiversé, laissant l'opportunité à la défense adverse de lui subtiliser le ballon. Après le loupé d'Ousmane Dembélé, Luis Enrique n'a pas réussi à cacher sa déception. En effet, le coach du PSG a sauté littéralement de son siège.

Ce mercredi soir, le PSG a affronté Gérone au Parc des Princes, et ce, pour le compte de la première journée de la Ligue des Champions. Incapable de marquer lors des 90 premières minutes, le club emmené par Luis Enrique a été délivré par un but contre son camp de Paulo Gazzaniga dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps. Et pourtant, le PSG n'a pas manqué d'occasions pendant la rencontre.

Dembélé a manqué une énorme occasion contre Gérone

Les joueurs de Luis Enrique se sont montrés particulièrement maladroits devant les buts de Gérone, Ousmane Dembélé particulièrement. En effet, le numéro 10 du PSG a manqué plusieurs occasions nettes, notamment une où il se présentait seul face au gardien adverse : Paulo Gazzaniga. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Luis Enrique.

Luis Enrique s'est emporté après le raté de Dembélé

Lancé dans la profondeur par Randal Kolo Muani au niveau du rond central, Ousmane Dembélé a foncé vers le but de Paulo Gazzaniga, avec un défenseur qui le talonnait et un Bradley Barcola démarqué à sa gauche. Toutefois, l'attaquant du PSG a finalement été repris par son adversaire au dernier moment, ayant mis trop de temps à faire un choix. Assis sur son banc, Luis Enrique a halluciné, n'arrivant pas à masquer sa déception après le raté d'Ousmane Dembélé.