PSG : Luis Enrique est interpellé par cette star du vestiaire

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG s'est imposé de justesse contre Gérone en Ligue des Champions. Après le coup de sifflet final, Achraf Hakimi a analysé la rencontre, avant de faire passer un message fort à Luis Enrique, l'entraineur parisien. En effet, le numéro 2 du PSG a affirmé qu'il voulait faire le maximum pour aider son équipe.

Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le PSG a affronté Gérone ce mercredi soir en Ligue des Champions. Et les hommes de Luis Enrique se sont imposés sur le fil 1-0.

Cette recrue a réalisé son rêve au PSG, elle vide son sac https://t.co/nam1vZxWhh pic.twitter.com/Ru0Ab50PIV — le10sport (@le10sport) September 19, 2024

Hakimi envoie un message à Luis Enrique

Présent en zone mixte après la victoire du PSG face à Gérone, Achraf Hakimi a analysé le match ce mercredi soir. Par la même occasion, le latéral droit marocain a fait passer un message à Luis Enrique.

«Je suis un joueur qui veut aider l'équipe»

« On a marqué à la fin, c'était un match difficile. Ils ont essayé de nous prendre le ballon, de faire un bon pressing. On a été patients et on a réussi à marquer. C'était un peu frustrant que ça ne veuille pas rentrer. On a pris des bonnes décisions à la fin, avec un peu de chance, mais il fallait aller la chercher. On a eu beaucoup d'occasions, on a essayé de trouver les espaces, puis ils ont baissé un peu de rythme aussi. L'entraîneur me demande de créer des espaces, je suis un joueur qui veut aider l'équipe. Je suis content de mon travail », a déclaré Achraf Hakimi dans des propos rapportés par L'Equipe.