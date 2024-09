Riolo charge le PSG pour Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi au Parc des Princes, le PSG faisait son entrée en lice dans cette nouvelle version de la Ligue des champions. Le club de la capitale s'est imposé sans briller après une erreur du gardien de Gérone, Paulo Gazzaniga, à la toute fin du match (1-0). Une prestation loin de satisfaire tout le monde puisque le collectif a été critiqué.

Auteur d'un très bon début de saison en Ligue 1, le PSG n'a pas impressionné face à un adversaire largement à sa portée. Le Girona FC a été globalement dominé toute la rencontre mais les Parisiens ont été trop souvent maladroits et incapables de faire la différence. Certains observateurs glissaient pourtant que les choses se passaient mieux sans Kylian Mbappé, un constat pas du tout partagé par Daniel Riolo.

« Le collectif huilé, je ne l’ai pas vu »

Même si le PSG est allé chercher la victoire, beaucoup regrettent la manière de jouer en équipe au cours de ce match. « On m’a dit que tout sera beaucoup mieux sans Mbappé, que ça va jouer beaucoup mieux, on va remplacer les 40 buts par 10 x 4, par un collectif parfaitement huilé et tout. Le collectif huilé ce soir je ne l’ai pas vu » commence Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.

Mbappé manque au PSG ?

Parti du PSG en conflit cet été, Kylian Mbappé reçoit pas mal de critiques depuis, d'autant plus que son début de saison au Real Madrid est poussif. « Moi le remplacement, parce tout le monde est en transe limite à défiler sur les Champs Elysées car Mbappé est parti, le 10 x 4 je ne sais pas si on le verra. Plutôt le 4 x 10, 4 joueurs qui vont mettre 10 buts. Quand j’en vois certains avec les pieds qu’ils ont, je ne sais pas s’ils seront capables de mettre tous les buts que Kylian marquait. Je vois que ce soir en Ligue des Champions, mettre des buts, ce n’est pas si facile » détaille l'éditorialiste.