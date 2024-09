PSG - Succession de Mbappé : Le rêve de Luis Enrique prend forme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat, Kylian Mbappé a décidé assez tôt de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Cet été, le club de la capitale s’est donc mis en quête de son successeur, en vain. Et alors que Luis Enrique expliquait récemment qu’il préférait avoir quatre joueurs à 12 buts plutôt qu’un seul à 40 buts, son projet prend forme compte tenu du début de saison du PSG.

Alors que le PSG s'est cassé les dents sur la succession de Kylian Mbappé, le club de la capitale a décidé de ne pas miser sur un seul joueur pour remplacer le Bondynois. En début de saison, Luis Enrique révélait son plan : « Si quelqu’un marque 40 buts, on ne lui fermera pas la porte. Si je m’appuie sur mon expérience, il vaut mieux qu’il y en ait quatre qui marquent 12 buts, car cela fera 48 buts et c’est mieux que 40 ». Et cela semble bien parti puisque Bradley Barcola réalise un excellent début de saison, tandis qu'Ousmane Dembélé retrouve enfin son efficacité. Le tout sans Gonçalo Ramos, blessé. De quoi réjouir Luis Enrique.

Le PSG s'est cassé les dents pour ce transfert à 150M€ https://t.co/qgoC42MlWT pic.twitter.com/EahezXQNUo — le10sport (@le10sport) September 17, 2024

Luis Enrique s'enflamme pour son équipe

« La polyvalence et l’adaptabilité : voilà ce qui, à mon avis, caractérise cette équipe. Aujourd'hui, par exemple, deux des joueurs les plus décisifs du milieu de terrain, titulaires indiscutables de la saison dernière, n'ont pas joué. Il est évident que certains joueurs nous manquent mais j'ai vu la même attitude et la même capacité de jeu. C’est sûr que nous avons une équipe jeune, mais jeune avec de l’envie et les crocs. C’est une sensation merveilleuse », s’est enflammé l’entraîneur du PSG en conférence de presse après la victoire contre Brest (1-3) avant de poursuivre.

«Quelle chance j'ai d'avoir l’effectif que j’ai»

« Aujourd'hui nous avons pu récupérer quelques joueurs importants : Pacho et notre capitaine Marquinhos, Vitinha et Warren qui manquaient à l'appel. J’ai vu un Beraldo sensationnel, un Milan Skriniar sensationnel, j'ai vu Fabian à son niveau de la saison dernière et de l’Euro, j'ai vu un Kang-In Lee superbe comme toujours , j'ai vu un João dans son rôle : spectaculaire en attaque et en défense. Quelle chance j'ai d'avoir l’effectif que j’ai. J'ai beaucoup de chance que la clé de tout cela soit de continuer à avoir envie de remporter des titres pour le club. C’est l'objectif », ajoute Luis Enrique.