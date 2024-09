PSG - Real Madrid : Mbappé attaqué !

Arnaud De Kanel

Au sortir d'un Euro raté avec l'équipe de France et d'un début de saison assez compliqué avec le Real Madrid, Kylian Mbappé n'échappe pas à la critique. L'attaquant français est depuis plusieurs semaines la cible de certains visages médiatiques comme Daniel Riolo, Walid Acherchour et plus étonnant encore, Cyril Hanouna.

Kylian Mbappé est encore plus scruté que jamais depuis son départ du PSG. Le capitaine de l'équipe de France continue de faire parler de lui dans l'hexagone en raison de ses débuts compliqués au Real Madrid. Nombreux sont ceux qui tombent sévèrement sur Mbappé depuis quelques semaines, que ce soit pour du sportif où pour son comportement vis-à-vis du PSG à qui il réclame 55M€.

Real Madrid : Il snobe Mbappé et a failli «avoir des problèmes» https://t.co/K7QMWfWccz pic.twitter.com/DBRK0aaFQJ — le10sport (@le10sport) September 18, 2024

Hanouna ne lâche pas Mbappé

Habitué à commenter l'actualité, Cyril Hanouna n'évoquait que très peu le sport à l'antenne. Mais depuis qu'il est passé à la radio, sur Europe 1 plus précisément, le célèbre animateur de TPMP enchaine les sorties à l'encontre de Kylian Mbappé. « Kylian Mbappé : plus grosse erreur de sa vie d’avoir été au Real Madrid. On en reparlera, ça va être catastrophique. Le PSG n’a jamais aussi bien joué que sans lui », a lâché Hanouna.

« Ça s’est terminé en eau de boudin. Entre Kylian Mbappé et le PSG ça a été l’enfer les derniers mois. Non seulement dans le vestiaire, parce que pour les joueurs c’était devenu très compliqué de joueur avec Kylian Mbappé. Dès que tu rates un contrôle il te fait une gueule comme si t’avais raté un but sans gardien, c’est insupportable. Dans le vestiaire c’est lui le taulier, il choisit qui fait quoi ou non », confiait-il un autre jour. Sur RMC, Kylian Mbappé est également la cible d'attaques de Walid Acherchour et de Daniel Riolo. Mais récemment, c'est Denis Charvet qui s'en est pris au joueur du Real Madrid.

Charvet allume Mbappé

« Mbappé n'a pas de parole, sa réputation est entachée, évidemment. Ce n'est pas un problème de réputation sportive mais d'état d’esprit. C'est une question de valeurs et des valeurs, il n'en a pas. La valeur, c’est ‘Je prends le pognon, je pars au Real’. Pourquoi est-il resté au PSG deux ans de plus alors qu’il devait partir au Real Madrid ? Il est resté pour 300M€ en plus ! », a pesté Denis Charvet sur les ondes de RMC. Kylian Mbappé n'est donc pas épargné ces derniers temps.