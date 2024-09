Mbappé : «Un truc de fou», la presse espagnole fait halluciner Hanouna

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers jours, Cyril Hanouna a multiplié les interventions sur Kylian Mbappé, faisant même certaines révélations. Les propos du présentateur français ont même dépassé les frontières, faisant parler jusqu’en Espagne, où joue désormais le joueur du Real Madrid. Mis au courant de cela, Hanouna n’en revient pas.

Neymar tenterait-il de plomber Kylian Mbappé au Real Madrid ? Cyril Hanouna avait balancé du lourd à ce propos récemment, annonçant lors de son émission sur Europe 1 : « Il y a énormément de Brésiliens au Real Madrid. Et les Brésiliens, ils sont avec potes avec qui ? Ils sont potes avec Neymar. Neymar-Mbappé, ça a toujours été la guerre. Donc Neymar, il a fait un papier concernant Mbappé aux autres Brésiliens et a dit que c’était catastrophique de jouer avec lui et que c’était un enfer. Donc de quoi on a peur ? Que les Brésiliens se liguent contre Mbappé, s'il fait des mauvais matchs. Il y a Rodrygo, il y a Vinicius ».

Real Madrid : Il snobe Mbappé et a failli «avoir des problèmes» https://t.co/K7QMWfWccz pic.twitter.com/DBRK0aaFQJ — le10sport (@le10sport) September 18, 2024

« C’est incroyable »

Si les propos de Cyril Hanouna ne sont pas passés inaperçus en France, ça a aussi été le cas en Espagne. En effet, la presse ibérique n’a pas manqué de rapporter les révélations du présentateur sur Neymar et Kylian Mbappé. Ça a notamment été le cas du célèbre quotidien sportif AS, pour la plus grande surprise de Cyril Hanouna. « Les gars, il arrive un truc de fou. Je vais vous raconter, sans rigoler, c’est incroyable », a commencé par réagir le présentateur sur Europe 1 ce mercredi.

« Ils m’ont cité dans AS »

Cyril Hanouna a par la suite poursuivi : « Regardez ce qu’on m’envoie. Il y a un journal, AS, très connu. Ils mettent Cyril Hanouna. Ils m’ont cité dans AS. Et ils mettent « periodista frances ». Periodista c’est journaliste, alors déjà je vais les appeler, je ne suis pas du tout journaliste, je donne mon avis comme tout le monde. Vous avez vu… Et ils ont mis ma tête. Je peux vous dire qu’en Espagne, ça doit chauffer ».