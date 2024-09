Real Madrid : Il snobe Mbappé et a failli «avoir des problèmes»

Jean de Teyssière

La première journée de la Ligue des Champions a débuté mardi soir et le Real Madrid, vainqueur de la précédente édition a vécu un match compliqué face à Stuttgart. Vainqueur 3-1, la fin de match a été marquée par le but en solitaire d’Endrick, qui choisit de tirer à 25 mètres plutôt que de décaler Vinicius ou Mbappé qui avaient fait l’effort de suivre. Un but qui sauve la peau du Brésilien, qui a bien fait de marquer…

Le superbe but d'Endrick pour sceller la victoire du Real Madrid face à Stuttgart 🤩



Mbappé marque pour ses débuts en Ligue des Champions avec le Real Madrid

Au Santiago Bernabeu, le Real Madrid débutait sa longue campagne de Ligue des Champions mardi soir face à Stuttgart. Kylian Mbappé était attendu et a marqué son premier but, grâce à un superbe service de Rodrygo. Stuttgart a égalisé mais Antonio Rudiger puis Endrick ont mis le Real Madrid a à l’abri. Le but d’Endrick a d’ailleurs été largement commenté, lui qui est parti de son camp pour battre Nubel d'une frappe sèche à ras de terre. Tout ça alors que Vinicius Junior et Kylian Mbappé faisaient l'effort à ses côtés pour mener à bien ce contre.

«Dieu merci le ballon est entré, sinon il aurait eu des problèmes»

Après la rencontre, en zone mixte, le défenseur du Real Madrid, Antonio Rudiger a été interrogé sur le but d’Endrick, qui a choisi d’y aller tout seul malgré les présences de Vinicius et Mbappé, dans des propos rapportés par RMC Sport : « Endrick... désolé Bobby Charlton. Ce jeune a vraiment de la personnalité, du caractère. Dieu merci, le ballon est entré, sinon il aurait eu des problèmes. »