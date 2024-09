Real Madrid : «Il a eu des coui****» de zapper Mbappé

Amadou Diawara

Entré en jeu dans les dernières minutes de Real Madrid - Stuttgart, Endrick a inscrit son tout premier but en Ligue des Champions. Sur une contre-attaque bien négociée par le club merengue, le crack brésilien de 18 ans a marqué en frappant aux abords de la surface. Et pourtant, Endrick avait la possibilité de servir à la fois Kylian Mbappé et Vinicius Jr, qui étaient bien placés. Interrogé après la rencontre, Carlo Ancelotti a lâché ses vérités sur le choix de son numéro 16.

Pour son premier match de la saison en Ligue des Champions, le Real Madrid avait rendez-vous avec Stuttgart au Santiago Bernabeu. Grâce à des réalisations de Kylian Mbappé, d'Antonio Rüdiger et d'Endrick, le club merengue s'est imposé 3-1 ce mardi soir.

«Il a eu le courage de tirer»

Entré en jeu à la 80ème minute de jeu, Endrick a délivré son équipe dans les arrêts de jeu de la rencontre. Sur une contre-attaque bien menée par le Real Madrid, le crack de 18 ans a fait trembler les filets de Alexander Nübel en frappant aux abords de la surface. Et pourtant, Endrick avait deux solutions de passe : Kylian Mbappé à gauche et Vinicius Jr à droite. Interrogé sur son choix de snober ses deux partenaires, le numéro 16 du Real Madrid a donné son explication : « J'avais Kylian et Vini à côté, mais à ce moment-là, la meilleure chose à faire était de tirer. Et ça a fait but! ».

«La meilleure option était de profiter du trois contre un»

En parallèle, Carlo Ancelotti s'est également prononcé sur la décision d'Endrick de frapper, plutôt que de servir Kylian Mbappé ou Vinicius Jr sur un plateau. « Il a des couilles ("huevos", en VO). Parce que c'était un contre et qu'il a eu le courage de tirer », a lâché le coach du Real Madrid au micro de Movistar +, avant d'en rajouter une couche en conférence de presse : « La meilleure option était de profiter du trois contre un, mais il était sûr de lui. Il a très bien fait. C'était la solution la plus compliquée, mais elle a très bien fonctionné pour lui ».