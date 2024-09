Mbappé : Le débat est clos pour la succession de Cristiano Ronaldo !

Thomas Bourseau

Lors de la cérémonie de présentation en son honneur le 16 juillet dernier au Santiago Bernabeu, Kylian Mbappé avait copié le « 1,2,3 Hala Madrid » de Cristiano Ronaldo quinze ans plus tôt. Néanmoins, dernièrement, la recrue phare du mercato estival merengue a tenu à rappeler une chose essentielle à la presse et au monde : il n’est pas le remplaçant de Ronaldo au Real Madrid sur le terrain.

Kylian Mbappé n’aura pas imité son idole. Il n’avait fallu qu’un match de Liga à Cristiano Ronaldo afin d’inscrire son premier but en tant que joueur du Real Madrid en 2009 sur penalty face au Deportivo La Corogne. Néanmoins, le nouvel attaquant vedette de la Casa Blanca qu’est Mbappé a dû prendre son mal en patience.

Mbappé : «Je connais mes qualités. Je ne pense pas à Cristiano»

Après un nul à Majorque (1-1), une victoire contre le Real Valladolid (3-0) ainsi qu’un match nul contre Las Palmas (1-1), Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets contre le Betis Séville la première fois le 1er septembre dernier en signant un doublé qui a rassuré le Santiago Bernabeu devenant de plus en plus impatient. Kylian Mbappé a profité de son passage en zone mixte afin de calmer les différentes comparaisons à son sujet avec Cristiano Ronaldo. « Est-ce une pression d’être le successeur de Cristiano Ronaldo ? Non, pas de pression, c’est le football. Je connais mes qualités. Je ne pense pas à Cristiano, avec tout le respect que je lui dois et tout le monde sait le respect que j’ai pour lui ».

Mbappé ne se compare pas à Ronaldo : «Je suis Kylian»

Pour conclure, Kylian Mbappé a bien rappelé qu’il était sa propre personne et non le successeur d’une légende du Real Madrid quand bien même le champion du monde tricolore idolâtre Cristiano Ronaldo depuis son plus jeune âge. « Mais je suis Kylian et je n’ai pas de pression. Je l’ai dit, l’unique pression que j’ai est de bien m’adapter à l’équipe parce que j’en sais l’importance. Toutes les autres choses vont bien se passer, je suis heureux, je vais travailler. Je viens avec les bonnes intentions. Je suis un bon joueur, tout va bien se passer ».