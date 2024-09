Mbappé - Vinicius Jr : Le Real Madrid va réaliser un coup historique ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que France Football a dévoilé, ce mercredi, la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or, le Real Madrid aurait un incroyable rêve, celui de placer trois de ses joueurs aux trois premières places du classement. Un désir qui sera difficile à réaliser, malgré le doublé Liga-Ligue des champions réalisé la saison dernière.

La liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2024 a été révélée ce mercredi. Vainqueur de la Ligue des champions et de la Liga la saison dernière, le Real Madrid est bien représenté avec six joueurs (plus Toni Kroos qui a pris sa retraite à la fin de la saison dernière). Et selon les informations d’As, le club espagnol ne prend pas ce prix à la légère.

Trois sur trois au Ballon d'Or ?

Le Real Madrid voudrait marquer l’histoire de ce trophée en plaçant trois de ses joueurs sur le podium. En 67 éditions, aucun club n’est parvenu à réaliser cet exploit. En interne, la formation croit à une victoire de Vinicius Jr, même si Jude Bellingham apparaît comme un sérieux outsider.

Un rêve impossible pour le Real Madrid ?

En ce qui concerne le troisième larron, cela paraît compliqué. Kylian Mbappé a réalisé une saison un peu plus terne que les précédentes avec le PSG. Quant à Dani Carvajal ou Toni Kroos, ils visent un top 5, mais le podium semble inatteignable. Intraitable sous le maillot de Manchester City et de la Roja, Rodri pourrait mettre fin au rêve du Real Madrid. Mais pas à celui de l’Espagne, qui pourrait faire carton plein le 28 octobre prochain.