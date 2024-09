Real Madrid : Ça part au clash avec Vinicius ? Il dévoile la vérité

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que l'on pouvait craindre des tensions entre Vinicius Jr et Kylian Mbappé cette saison, l'entente semble plutôt cordiale au Real Madrid. Face au Bétis Séville dimanche (2-0), le Brésilien a pris le soin de mettre son coéquipier dans les meilleures conditions en lui offrant un penalty. Comme indiqué par Fred Hermel, le collectif a pris le pas sur les individualités.

Le doublé inscrit par Kylian Mbappé face au Bétis Séville avait des allures de délivrance. Très attendu par le public du Real Madrid, mais aussi par les journalistes espagnols, qui guettent le moindre fait et geste, l’international français a enfin débloqué son compteur et cela pourrait, définitivement, lancer son aventure merengue. Surtout qu’en coulisses, Mbappé est parvenu à se fondre dans la masse.

Les craintes se sont envolées

Malgré sa popularité, Mbappé ne fait pas de vagues. Son entente avec Vinicius Jr est même saluée. Face au Bétis Seville, le Brésilien a d’ailleurs fait un joli cadeau à son partenaire en lui mettant sur un plateau le second but. « Il y avait beaucoup d’attente autour de Mbappé. C’est la libération de Mbappé, mais aussi du Real Madrid. Il y a plusieurs leçons à en tirer de ces deux buts. C’est le but d’un numéro 9. Après il y a eu un penalty bien cherché par Vinicius Jr. La logique voulait que Vinicius tire, mais non. Il a pris le ballon et le donne à Kylian. Il demande même au public de soutenir Mbappé. C’est comme si Vinicius expliquait par son geste que Mbappé avait plus besoin de ce but que lui » a confié Fred Hermel.

Le Real Madrid au-dessus de tout ?

Car avant de penser à ses statistiques, Vinicius Jr garde un œil sur le collectif et sur l’intégration de Mbappé. « On sent qu’il y a une véritable envie que ça se passe bien avec Mbappé. Vinicius et les autres veulent que Mbappé réussisse, soit utile » précise le journaliste lors de son passage sur RMC ce lundi soir.