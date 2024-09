En plein calvaire, un buteur du PSG lâche une grande nouvelle

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La saison a très mal débuté pour Gonçalo Ramos. Le buteur du PSG était sorti sur blessure lors de la première journée de championnat face au Havre le 16 août dernier. Actuellement à Doha pour poursuivre sa rééducation, l'ancien attaquant du Benfica Lisbonne a donné de ses nouvelles. Et elles sont plutôt rassurantes.

La saison 2024/2025 a débuté de la pire des manières pour Gonçalo Ramos. Alors qu’il semblait déterminé s’imposer sur le front de l’attaquant parisienne, le buteur portugais s’est blessé lors de la rencontre face au Havre le 16 septembre dernier. Les examens ont permis d’établir le diagnostic, une entorse ligamentaire grave de la cheville gauche. Sa durée indisponibilité était estimée à trois mois.

Ramos est au Qatar

Depuis, Ramos s’est rendu à Doha, au sein de la fameuse clinique Aspetar afin de poursuivre sa rééducation. Une vidéo a été publiée ce mercredi et montre l'attaquant du PSG en plein effort. Questionné, il a donné de ses nouvelles, près d’un mois après sa blessure.

« Je n'ai plus de douleur »

« Je n'ai plus de douleur ! Je commence avec un peu de physiothérapie et quelques exercices pour mes jambes, car j'ai besoin de travailler autour de la blessure pour la renforcer. Ensuite, je fais maintenant un peu de travail cardio et de renforcement musculaire » a déclaré Gonçalo Ramos.