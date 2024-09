OM : De Zerbi se fait rembarrer en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Roberto de Zerbi a réussi ses débuts avec l'OM. Après trois journées, le club phocéen est toujours invaincu en Ligue 1 et talonne le PSG, solide leader. Pour remettre sur pied cette équipe, le technicien italien a misé sur la mentalité. Une donnée importante pour Régis Brouard, qui réclame, néanmoins, de la mesure.

L’OM pourrait être l’épouvantail de cette saison 2024/2025. Après un dernier exercice catastrophique, conclu sur une décevante huitième place, le club marseillais est reparti de zéro et a confié les rênes à Roberto de Zerbi, un technicien qui a très vite mis l’accent sur l’aspect mental.

De Zerbi fait l'unanimité, mais...

Et les résultats sont payants. Pour l’heure, l’OM est invaincu en championnat. Deux victoires et un nul, le bilan est plus que positif pour De Zerbi, qui semble faire l’unanimité. Mais sur le plateau de L’Equipe du Soir, Régis Brouard a tenu à lui filer un petit conseil.

Brouard interpelle De Zerbi

Le technicien lui a recommandé d’évoquer d’autres sujets, un peu moins psychologiques. « À partir du moment où les joueurs ont assimilé ce qu'il voulait mettre en place, pas la peine de revenir là-dessus » a confié Brouard. Autrement dit, il demande un discours un peu moins redondant. Mais pour l’heure, la recette De Zerbi marche à merveille.