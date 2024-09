Mbappé - Vinicius : Le Ballon d’or va leur échapper ?

Thomas Bourseau

Le débat du Ballon d’or 2024 tourne en rond ces derniers temps. Vinicius Jr, Jude Bellingham ou encore Kylian Mbappé sont des noms qui reviennent, mais pas vraiment celui de Dani Carvajal. Une injustice selon Joselu, champion d’Europe avec le capitaine du Real Madrid et en sélection pendant l’Euro, qui est le lauréat obligatoire pour cette édition.

Kylian Mbappé a terminé à la troisième position du classement du Ballon d’or 2023 derrière Erling Braut Haaland et le lauréat pour la 8ème fois de sa carrière : Lionel Messi. Cependant, avec la victoire du Real Madrid en Ligue des champions, il semblerait que Vinicius Jr et Jude Bellingham soient les favoris. Joselu a rajouté une autre option moins courante dans les débats. « À mon avis, il y a quatre candidats : Carvajal, Bellingham, Vinicius et Mbappé ».

«À Carvajal, sans hésiter. Il a remporté tous les titres la saison dernière»

Ayant raflé la Liga, la Ligue des champions et l’Euro avec Dani Carvajal lors du sacre de l’Euro cet été, Joselu a confié à AS que le nouveau capitaine du Real Madrid est le vainqueur logique de la récompense individuelle suprême. « À Carvajal, sans hésiter. Il a remporté tous les titres la saison dernière et a commencé cette saison en remportant la Super Coupe d'Europe. En outre, il a également remporté le Championnat d'Europe, une compétition au cours de laquelle il a marqué comme il l'a fait en finale de la Ligue des champions. Et tout cela en tant que défenseur ».

« Nous n'avons d'yeux que pour les attaquants, pour ceux qui marquent beaucoup de buts»

« Je pense que le Ballon d'Or devrait le reconnaître et accorder plus d'attention à ces joueurs qui, comme lui, sont presque en voie d'extinction. Nous n'avons d'yeux que pour les attaquants, pour ceux qui marquent beaucoup de buts. Mais jouer en tant que défenseur au Real Madrid a beaucoup de mérite et mérite d'être reconnu ». a conclu Joselu. Reste à savoir si les votants entendront le message de l’Espagnol et offriront le Ballon d’or à Dani Carvajal.