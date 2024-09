Real Madrid : «10/10», Mbappé fait un sans-faute !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid n’a accueilli que deux renforts pendant le mercato estival, mais pas des moindres puisque la pépite brésilienne Endrick a débarqué à la Casa Blanca du haut de ses 18 ans et Kylian Mbappé, après moult arrivées avortées, a enfin déposé ses valises à Valdebebas. Après quelques semaines de cohabitation, Mbappé aurait déjà conquis son monde à Madrid et plus précisément Carlo Ancelotti ainsi que Vinicius Jr.

Kylian Mbappé impressionnerait son monde au Real Madrid si l’on en croit la presse espagnole. Et ce n’est pas Marca qui dira le contraire. Mardi soir, le média madrilène faisait un point au moment de la première trêve internationale de la saison sur l’adaptation de sa recrue phare après seulement quelques semaines de présence et cinq matchs joués sous ses nouvelles couleurs merengue.

Ancelotti bluffé par Mbappé et l’encense auprès du président Pérez

D’après le journaliste du quotidien José Félix Diaz, Kylian Mbappé aurait pleinement convaincu Carlo Ancelotti et Florentino Pérez qui seraient tous deux ravis de sa contribution même au-delà des terrains. L’entraîneur vedette du Real Madrid aurait affirmé à son président avoir rencontré un professionnel de haut niveau en la personne de Kylian Mbappé. Le champion du monde tricolore serait un 10/10 en interne pour le moment.

Vinicius Jr : «J'aime le style de Mbappé, j'aime sa façon de jouer»

Attaquant vedette du Real Madrid de ces dernières saisons, Vinicius Jr a accueilli comme il se doit Kylian Mbappé par le biais d’une interview livrée à CNN ces derniers jours. « J'aime le style de Mbappé, j'aime sa façon de jouer, et la vérité est que je suis très excité par ce que nous pouvons faire au cours de la saison. Il arrive après avoir marqué tant de buts, après avoir gagné tant de titres. Il arrive dans le club où il a toujours rêvé d'être et où tous les joueurs ont toujours rêvé de jouer : Le Real Madrid ». Le Brésilien a laissé Mbappé tirer le penalty du break face au Betis Séville dimanche dernier (2-0) en demandant au Santiago Bernabeu d’encourager le capitaine de l’équipe de France avant qu’il s’élance et le transforme face à Rui Silva. Mbappé semble bel et bien faire l’unanimité.