Real Madrid : La Mbappé mania s’empare de l’Espagne, il craque en direct

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé était une nouvelle fois attendu dimanche soir par les socios merengue présents au Santiago Bernabeu pour sa deuxième apparition à domicile en Liga. Et pour l’occasion, Mbappé a signé un doublé qui l’a fait jubiler après la rencontre. En conférence de presse, Pablo Fornals a craqué en raison de l’omniprésence du nom Kylian Mbappé et l’absence de questions sur son Betis Séville.

Il aura fallu patienter jusqu’à la quatrième journée de Liga. Dimanche soir, pour la deuxième sortie du Real Madrid au Santiago Bernabeu contre le Betis Séville (2-0), Kylian Mbappé a débloqué son compteur but au sein de l’élite du football espagnol grâce à une offrande de Federico Valverde par le biais d’une talonnade ainsi qu’un penalty obtenu par Vinicius Jr et transformé par le principal intéressé qui a trompé Rui Silva.

Le Real Madrid fait une révélation à Deschamps sur Mbappé https://t.co/0EIJvrA9pO pic.twitter.com/7FupIwWbUi — le10sport (@le10sport) September 3, 2024

Mbappé met fin à sa petite disette au Real Madrid et savoure !

En zone mixte, Kylian Mbappé a fait un aveu aux médias espagnols. Le double buteur du soir confiait avoir attendu ce moment depuis bien plus longtemps qu’il n’y paraît. « Combien d’années j’ai attendu ce moment ? Beaucoup d’années, beaucoup d’années (sourire). Aujourd’hui, c’est une réalité. C’est sûr que c’est un grand moment pour moi. Mais avant tout, c’est un grand moment pour l’équipe ».

«Vous allez me poser des questions sur le Betis ou juste Mbappé ?»

Kylian Mbappé est devenu incontournable dans l’actualité du football espagnol et l’était d’ailleurs bien avant sa signature estivale en provenance du PSG. La couverture médiatique de Mbappé est conséquente, voire un peu trop au goût de Pablo Fornals, joueur du Betis Séville et adversaire du soir de Mbappé et du Real Madrid. En conférence de presse, le milieu offensif passé par West Ham notamment, n’a pas dissimulé son agacement aux questions récurrentes sur Kylian Mbappé. « Si Mbappé est inarrêtable ? Je ne sais pas.. S'il était inarrêtable, il aurait marqué dès le premier jour, non ? Je comprends que c'est un grand joueur et que le Real Madrid a les meilleurs joueurs au monde. C'est ce qu'ils essayent de faire et c'est pour ça qu'ils l'ont recruté, pour qu'ils marquent des buts. Vous allez me poser des questions sur le Betis ou juste Mbappé ? ».