Le Real Madrid fait une révélation à Deschamps sur Mbappé

Jean de Teyssière

Les quatre premiers matchs de Kylian Mbappé avec le Real Madrid se sont plutôt bien passés avec trois buts inscrits. L’ancien Parisien est encore en rodage avec ses nouveaux coéquipiers mais semble se sentir bien physiquement. Didier Deschamps partage cet avis, lui qui échangerait régulièrement avec Antonio Pintus, le préparateur physique madrilène.

Lors de l’Euro 2024, Kylian Mbappé était loin d’être au top de sa forme. Le Bondynois s’était cassé le nez lors de la première rencontre et avait ensuite eu du mal à porter l’équipe de France. Ce retour en sélection permettra de voir où en est Kylian Mbappé, surtout physiquement.

Mbappé - Vinicius Jr : Panique au Real Madrid ? https://t.co/cJDuw8Zh21 pic.twitter.com/7bPF1JcuWD — le10sport (@le10sport) September 2, 2024

Mbappé se sent bien

L’une des inquiétudes de ce rassemblement pourrait être l’état physique de Kylian Mbappé. Le Bondynois n’a pas eu de préparation physique collective cet été et s’il est revenu de vacances affûté, la longue saison qui s’annonce pourrait vite l’empêcher de performer régulièrement. Mais en privé, il annonce sentir une montée en puissance physique.

Deschamps s’entretient régulièrement avec Pintus

Un avis partagé par Didier Deschamps. Et pour cause. Le sélectionneur des Bleus connaît bien Antonio Pintus, le préparateur physique du Real Madrid, avec qui il travaillait à Monaco et la Juventus. Les deux hommes communiqueraient régulièrement, surtout depuis que Mbappé a rejoint le club espagnol.