Real Madrid : France 98 dézingue Mbappé !

Jean de Teyssière

Le transfert de Kylian Mbappé du PSG au Real Madrid a été l’un des plus commenté de l’histoire du football. Le Bondynois réalise son rêve d’enfin porter la tunique blanche et pour le moment, du point de vue statistiques, tout a bien commencé avec 4 buts en trois matchs. Dans le jeu il est encore en rodage mais pour Christophe Dugarry, c’est plus que médiocre.

Désormais au Real Madrid, Kylian Mbappé subi une pression de tous les instants concernant ses performances. Le numéro 9 du Real Madrid réussi pour le moment à faire face à la pression, puisqu'il a notamment marqué un doublé face au Betis Séville.

«Mbappé a été médiocre et insuffisant dans le jeu»

Dans l'émission de RMC, Rothen s'enflamme, le champion du monde 1998 Christophe Dugarry a critiqué Kylian Mbappé : « C'est un début de saison réussi, il a marqué dès le premier match, il vient de faire un doublé, si on s'en tient strictement aux statistiques, c'est une réussite. Il est là pour marquer des buts. Dans le jeu ? Il doit être bien meilleur. Kylian Mbappé, malgré des statistiques et des buts importants, a été médiocre et insuffisant dans le jeu pendant très, très longtemps. Depuis plusieurs mois maintenant, que ce soit avec l'équipe de France, avec le Paris Saint-Germain ou actuellement avec Madrid. »

«Il ne fait pas partie du top 10 des joueurs les plus techniques»

« Mbappé doit s'améliorer dans son rôle d'attaquant, dans les duels, dans le défi physique quand on joue à ce poste, dans son jeu de tête et dans sa qualité technique, poursuit Dugarry. Il fait de moins en moins de différence et a besoin de se remettre en question. Il devra progresser dans le jeu. Nous voyons aussi les limites techniques de Mbappé . Nous le savons, il ne fait pas partie du top 10 des joueurs les plus techniques. Et aujourd'hui, ses limites sont évidentes avec un joueur comme Vinicius à ses côtés. »