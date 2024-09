PSG : Zaïre-Emery snobe Neymar et choisit Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dimanche, Canal + dévoilait un documentaire retraçant la saison 2023-2024 de Warren Zaïre-Emery. Si de nombreux sujets ont été abordés au sein de ce dernier, le jeune milieu de terrain du PSG a également pu composer son onze de légendes du club parisien. Pour cette équipe, le numéro 33 a décidé de faire appel à Kylian Mbappé, mais pas à Neymar.

Le PSG tient un véritable phénomène. Si le club parisien dispose de l’un des meilleurs centres de formation de l’hexagone, l’éclosion récente de Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain sonne comme une aubaine pour Paris, qui a souvent eu des problèmes dans ce secteur de jeu. Quasiment indiscutable aux yeux de Luis Enrique, le prodige de 18 ans n’en a pas fini de régaler le Parc des Princes, et ce le plus longtemps possible. Déjà auteur de 77 matchs avec le PSG, l’international Français porte également les valeurs de la formation parisienne de belle manière.

Transferts : Le PSG a signé un joueur «rare» https://t.co/VmIgM7w1h4 pic.twitter.com/HTeaUiVHE7 — le10sport (@le10sport) September 3, 2024

Warren Zaïre-Emery mis à l’honneur

La saison passée, Warren Zaïre-Emery a totalement explosé sous les ordres de Luis Enrique. Numéro 33 dans le dos, le natif de Montreuil a réalisé une première partie de saison titanesque, étant élu plus d’une fois homme du match en Ligue des Champions. Dimanche, la chaîne Canal + est revenu plus en détail sur la saison 2023-2024 du crack parisien, au sein d’un documentaire intitulé Warren : Année majeure. Dans ce dernier, le joueur du PSG a été invité à composer son onze de légende du club de la capitale.

Le Titi Parisien compose son onze de légende avec Mbappé, mais sans Neymar

A chaque poste, Zaïre-Emery disposait de deux choix. Pour le poste de gardien de but, ce dernier a choisi Bernard Lama. La meilleure défense de l’histoire du PSG selon le jeune Titi Parisien est composée d’Achraf Hakimi, Thiago Silva, Jean-Marc Pilorget, et Maxwell. Le joueur de 18 ans a ensuite opté pour un milieu de terrain Marco Verratti et Thiago Motta. Petite surprise au poste de milieu offensif puisque Warren Zaïre-Emery a préféré Ronaldinho à Neymar. A droite, deux sélections pour ce dernier, avec Rai et Angel Di Maria. En pointe, c’est Zlatan Ibrahimovic qui a été choisi, avec enfin l’inévitable Kylian Mbappé à gauche.