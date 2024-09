Le PSG tient déjà une future légende ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain bâtit petit à petit un effectif jeune et talentueux pour les années à venir. Warren Zaïre-Emery, membre issu de la formation parisienne, entre dans cette philosophie sportive du PSG. D’ailleurs, pour Arsène Wenger, le milieu de terrain de 18 ans a déjà l’étoffe des très grands.

A 18 ans, Warren Zaïre-Emery c’est déjà un Euro disputé avec l’équipe de France quand bien même il n’a pas joué la moindre minute, mais aussi deux campagnes de Ligue des champions avec le PSG. Sans oublier une place de titulaire indiscutable désormais dans l’entrejeu du Paris Saint-Germain sous les ordres de Luis Enrique qui lui a valu la signature d’un contrat de 5 ans en avril dernier.

Warren Zaïre-Emery sur les traces de Patrick Vieira et d’Emmanuel Petit

Le titi parisien est un joueur complet aux yeux d’Arsène Wenger. L’ex-coach emblématique d’Arsenal qui a notamment eu sous ses ordres Emmanuel Petit et Patrick Vieira sait de quoi il parle et voit en Warren Zaïre-Emery une nouvelle version des deux champions du monde 98 se construire de jour en jour au PSG.

Warren Zaïre-Emery «a tout» pour Arsène Wenger

« C’est un gars qui a tout. Il sait défendre, il comprend le jeu, il sait anticiper, il est fort dans le duel, il a une bonne vision et il sait marquer des buts. Il me fait penser à Vieira et Petit ». a confié Arsène Wenger à Canal+ dans le cadre du documentaire sur Warren Zaïre-Emery intitulé Warren : Année majeure.