Mbappé - Vinicius : L'incroyable annonce en direct

Auteur d'un doublé dimanche soir face au Betis Séville pour ouvrir enfin son compteur en Liga, Kylian Mbappé a régalé les supporters madrilènes qui commençaient à s'impatienter. L'attaquant français a eu du mal à faire la différence dans le jeu au cours des premiers matches de la saison et la comparaison est parfois difficile à tenir avec de grandes stars à ses côtés comme Vinicius Jr.

Alors qu'il s'apprête à retrouver l'Equipe de France pour disputer deux matches de Ligue des nations pour la rentrée, Kylian Mbappé n'a pas vraiment rassuré ces dernières semaines au Real Madrid. Le début de saison a été marqué par quelques errances dans le jeu du club espagnol. Moins performant qu'il ne l'était il y a encore quelques mois voire quelques années, l'attaquant français voit les critiques lui tourner autour.

Mbappé à la peine face à Vinicius

En débarquant au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé semblait se libérer d'un poids en quittant le PSG. Mais ses débuts sont assez mitigés, surtout quand on compare avec Vinicius Jr. « Quand je vois le niveau physique de Vinicius et Mbappé, c’est flagrant. Dans les mêmes zones, car Mbappé se retrouve parfois aussi à gauche et inversement, Vinicius fait des différences que Mbappé ne fait pas. Kylian n’élimine pas » constate Jérôme Rothen sur les antennes de RMC mardi soir.

Mbappé doit répondre

Même si sur le plan statistique son début de saison est loin d'être catastrophique, Kylian Mbappé doit encore répondre présent dans les prochains rendez-vous. Cette trêve internationale sera peut-être l'occasion pour lui de retrouver un peu son statut en Equipe de France, lui qui n'a pas vraiment brillé lors de l'Euro.