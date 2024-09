Vinicius Jr, Real Madrid… Terrible annonce pour Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a enfin débloqué son compteur but au Real Madrid. Face au Bétis Séville dimanche soir, le joueur français a claqué un doublé après des débuts timides sous sa nouvelle tunique. Une performance qui n'a pas impressionné Christophe Dugarry, bien au contraire. Selon le champion du monde 1998, il souffre de la comparaison avec Vinicius Jr.

Kylian Mbappé va devoir en faire plus pour convaincre Christophe Dugarry. Le champion du monde 1998 n’a pas été subjugué par le spectacle proposé par la nouvelle star du Real Madrid, auteur pourtant d’un doublé face au Bétis Séville dimanche (2-0).

Dugarry se confie sur les débuts de Mbappé

« C'est un début de saison réussi, il a marqué dès le premier match, il vient de faire un doublé, si on s'en tient strictement aux statistiques, c'est une réussite. Il est là pour marquer des buts. Dans le jeu ? Il doit être bien meilleur. Kylian Mbappé, malgré des statistiques et des buts importants, a été médiocre et insuffisant dans le jeu pendant très, très longtemps. Depuis plusieurs mois maintenant, que ce soit avec l'équipe de France, avec le Paris Saint-Germain ou actuellement avec Madrid » a confié le champion du monde 1998.

« Ses limites sont évidentes avec un joueur comme Vinicius à ses côtés »

Selon lui, Vinicius Jr est un cran au-dessus en ce début de saison. « Mbappé doit s'améliorer dans son rôle d'attaquant, dans les duels, dans le défi physique quand on joue à ce poste, dans son jeu de tête et dans sa qualité technique. Il fait de moins en moins de différence et a besoin de se remettre en question. Il devra progresser dans le jeu. Nous voyons aussi les limites techniques de Mbappé . Nous le savons, il ne fait pas partie du top 10 des joueurs les plus techniques. Et aujourd'hui, ses limites sont évidentes avec un joueur comme Vinicius à ses côtés » a déclaré Dugarry au micro de RMC.