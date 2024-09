Real Madrid : Mbappé interpelle Vinicius en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que les premiers pas du duo Mbappé-Vinicius ont été assez compliqués, dimanche soir, leur complicité a enfin été aperçues. Et pour cause, contrairement à la semaine dernière, le Brésilien a laissé le Français tirer le penalty contre le Betis. Auteur d’un doublé, l’ancien joueur du PSG a d’ailleurs évoqué sa relation avec la star de la Seleçao.

Dimanche soir, Kylian Mbappé a enfin débloqué son compteur en Liga. Après deux premières journées poussives en championnat, l'ancien attaquant du PSG a inscrit un doublé contre le Betis pour offrir la victoire au Real Madrid (2-0). Après le match, Kylian Mbappé n'a pas caché son soulagement d'avoir trouvé le chemin des filets en Liga, tout en soulignant l'importance de Vinicius Junior qui, après avoir tiré le penalty contre Majorque, l'a laissé au Français cette fois-ci.

Mbappé débloque enfin son compteur en Liga

« J’espérais vraiment marquer à Bernabéu, dans ce stade mythique, le meilleur du monde. Mais le plus important était de gagner. Les buts ? J’en ai marqué toute ma vie et je pense que je vais continuer à en marquer. Je touche du bois, mais je vais continuer à en marquer », a promis le numéro 9 du Real Madrid en zone mixte avant d’évoquer son entente avec Vinicius Junior qui lui a laissé le penalty pour le second but merengue.

«On doit être intelligents, regarder comment se passe le match»

« Avec Vinicius, c’est de la communication. Tu as eu le premier, je prends le deuxième. Le coach nous laisse libres tous les deux. On doit être intelligents, regarder comment se passe le match. Je ne veux pas forcer les choses, je veux faire ça de manière naturelle. J’ai beaucoup plus de tranquillité ici. C’est normal, quand tu es Français en France, ce que je représente là-bas… C’est normal que les gens donnent beaucoup d’amour et beaucoup de pression. Ici je suis une star mais juste un joueur du Real Madrid. C’est cool et je suis beaucoup plus tranquille dans ma vie », ajoute Kylian Mbappé.