Mbappé annonce le prochain crack du Real Madrid

Le Real Madrid a souffert, mais est parvenu à vaincre Stuttgart (3-1) pour son entrée en lice en Ligue des champions grâce à un but de Kylian Mbappé et à ceux plus tardifs d'Antonio Rüdiger et d'Endrick. Arrivé en provenance de Palmeiras cet été, le buteur brésilien a marqué les esprits comme l'a confié Mbappé après la victoire de son équipe.

Le Real Madrid s’est fait peur son entrée en lice en Ligue des champions. Le tenant du titre a rencontré des difficultés à vaincre Stuttgart sur sa propre pelouse. Le club espagnol ne s’est mis à l’abri qu’en toute fin de rencontre, grâce à des buts d’Antonio Rüdiger et du jeune Endrick, entré en cours de match.

Mbappé, Vinicius Jr... Le Real Madrid tient son nouveau chouchou https://t.co/JEZZGZlDhc pic.twitter.com/SmYKCBoeLQ — le10sport (@le10sport) September 17, 2024

Endrick impressionne pour ses débuts

A tout juste 18 ans, l’ancien buteur de Palmeiras a ouvert son compteur de but en Ligue des champions et a reçu les louanges de ses coéquipiers, et notamment de Kylian Mbappé, lui-même buteur.

Mbappé lui a rendu hommage

« Il marque le but. C’est le plus important. C’est un garçon de 18 ans, c’est difficile de venir en Europe et de jouer pour le Real Madrid… Il a eu une minute et il marque son but. C’est important » a confié Mbappé en zone mixte et dans des propos rapportés par Los Madridistas.