Real Madrid : Kylian Mbappé annonce du lourd !

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Pour son premier match de Ligue des Champions sous les couleurs merengue, la star de 25 ans s'est déjà muée en buteur. Après la rencontre, Kylian Mbappé a tenu à annoncer du lourd pour la suite de la saison du Real Madrid.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air à l'issue de sa septième saison à Paris. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le club rouge et bleu, l'attaquant de 25 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Le Real Madrid a battu Stuttgart en LDC

Ce mardi soir, Kylian Mbappé a joué son tout premier match de Ligue des Champions avec le Real Madrid. Et le nouveau numéro 9 de Carlo Ancelotti s'est illustré. En effet, Kylian Mbappé a été l'un des grands artisans de la victoire de la Maison-Blanche face à Stuttgart (3-1), ayant ouvert le score.

«C’est l’obligation quand tu portes cet écusson»

Interrogé en zone mixte après le coup de sifflet final de Real Madrid - Stuttgart, Kylian Mbappé a fait passer un message fort. « Vous savez quand vous jouer pour le Real Madrid, vous devez gagner tous les titres. À chaque match, on essaye de gagner. C’est l’obligation quand tu portes cet écusson. On va déjà essayer de gagner les prochains matchs. On verra où on en est à la fin de la saison », a confié le capitaine de l'équipe de France.