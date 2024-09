Mbappé : Le Real Madrid adresse un tacle au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a affiché des ambitions importantes au Real Madrid. Le joueur français a fait savoir qu'il venait en Espagne afin de remporter sa première Ligue des champions. Après la victoire de son équipe face à Stuttgart (3-1), Carlo Ancelotti l'a rappelé et a adressé un tacle déguisé au PSG, dont l'entrée en lice en C1 aura lieu ce mercredi soir.

La rentrée est synonyme de grandes premières pour Kylian Mbappé. Ce mardi, le nouveau joueur du Real Madrid a fait ses débuts en Ligue des champions et a ouvert ce chapitre de la plus belle des manières en inscrivant le premier but de son équipe face à Stuttgart ce mardi soir (3-1).

Mbappé déjà buteur en Ligue des champions

Après la rencontre, Carlo Ancelotti a été interrogé sur la performance de Mbappé et a rappelé les ambitions élevées de sa star. Selon le technicien italien, le Real Madrid est la destination idoine pour remporter la Ligue des champions.

Ancelotti se paye le PSG

« Mbappé a ce rêve fantastique de gagner la Ligue des Champions et je pense qu'il a choisi le bon endroit pour réaliser ce rêve » a confié le coach du Real Madrid au micro de TNT Sports. Autrement dit, l’ancienne équipe de Mbappé, le PSG, n’est pas dans la meilleure des positions pour glaner la C1. Aux hommes de Luis Enrique de faire mentir Ancelotti, dès ce mercredi face à Gérone.